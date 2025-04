DJ Buarque toma atitude após descobrir volta de Bia Miranda e Gato Preto

Após prestar todo o seu apoio a Bia Miranda e, momentos depois, se deparar com a ex-mulher abraçada com Gato Preto, o DJ Buarque deixou de seguir a influenciadora nas redes sociais. Apesar de não ter presenciado o parto da filha, Samuel Sant’Anna parece ter conseguido o perdão da neta de Gretchen.

Após a grande repercussão do unfollow, DJ Buarque se pronunciou. Sem citar nomes, o músico — que é pai de Calebe, filho com Bia Miranda — aproveitou o momento para mandar uma indireta à ex: "O problema não é cair, mas sim montar uma barraca dentro de um buraco."

"A gente está lidando e tratando de seres humanos, independente da atitude de um ou de outro. O problema não é você cair, o problema é você montar uma barraca dentro de um buraco. O arrependimento, mais tarde, com o tempo, ele vem. Chega!", disparou.

A declaração ocorreu após Gato preto compartilhar uma foto agarradinho com Bia Miranda, que deu a luz à filha Maysha, na última terça-feira (22). A bebê nasceu prematura, de oito meses, no Rio de Janeiro. Samuel Sant'Anna, que havia comentado que não era o pai da criança, ficou chateado por não ter acompanhado o parto, pois estava em São Paulo.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o "dramalhão mexicano" vivido entre Bia, Gato Preto, e o DJ Buarque. "Homem vai viver sua vida, esquece a Bia! Foca no seu filho, melhor coisa que você faz", "Gente esse macho está sem enredo, tá vendo que a bia Miranda está sendo assunto da semana, agora quer surfar no hype".

