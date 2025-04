Aos 73 anos, Vera Fischer surpreende com declarações sobre masturbação

Aos 73 anos, Vera Fischer fez revelações inusitadas sobre sua vida pessoal e sexual no último domingo (27). Durante a estreia do quadro "Pode Perguntar", do Fantástico, a famosa comentou sua vida sexual e relembrou seu envolvimento com drogas.

Sem rodeios, a veterana contou qual é a sensação de se autoestimular. "Eu tô com 73 anos, sabe como eu faço sexo? Eu comigo mesma. Já ouviu falar em masturbação? É ótimo. Uma terapia maravilhosa. Você não precisa do outro. Gosto muito de saber de mim, de gostar de mim", disparou.

"Olha, fomos muito felizes, viu? É que tem casamentos que acabam. E sim, eu me envolvi com droga, sim. Quem já não se envolveu com outras coisas? Não foi tão brabo assim. A cocaína dá um poder para a pessoa. A pessoa se sente muito poderosa. Eu nunca precisaria disso."

Vera relembra o que filha fez para ajudá-la a se livrar das drogas

Na ocasião, Vera relembrou o que a filha fez para tirá-la das drogas: "Vem dos meus dois filhos. Minha filha, que tem 42 anos agora, na época em que eu me drogava ficou muito mal, muito preocupada. Ela armou um esquema para me mandar para a Argentina para ser internada num lugar onde as pessoas daqui não pudessem interferir, a imprensa nem nada. Fui muito bem tratada lá..."

E seguiu com as declarações: "E meu filho fez um bilhete quando estava no primário, que dizia: 'Mamãe, fique sempre linda, nunca fique na chuva para se molhar, fique sempre trabalhando para não ficar pobre e fique sempre bonita de coração.' Isso tenho emoldurado ao lado da minha cama. Foram dois gestos muito simbólicos e muito lindos", relembrou.