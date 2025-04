Dorama brasileiro? Globo aposta em novo formato em meio a crise de audiência

Em meio a uma crise de audiência, a direção da Rede Globo decidiu apostar em um novo formato de novelas. Com um elenco reduzido, a proposta é que as novelas tenham 60 capítulos e sejam exibidas em, no máximo, meia hora.

De acordo com o portal Notícias da TV, a nova atração da TV Globo vai ocupar parte do horário destinado à programação Vale a Pena Ver de Novo, exibida no horário da extinta Malhação, que chegou ao fim em 2020.

Ainda segundo o veículo, internamente o novo esquema de teledramaturgia é conhecido como "doramas brasileiros", uma vez que a atração é inspirada no sucesso dos doramas e k-dramas. Além disso, Walcyr Carrasco seria o responsável por estrear o novo formato no canal aberto com uma história de romance.

A novidade foi uma aposta do diretor executivo dos Estúdios e da TV Globo, Amauri Soares. Para os apaixonados em novelas, as produções serão transmitidas primeiramente através do Globoplay, e na sequência, no canal aberto.

Vale ressaltar que, desde 1991, a Rede Globo registrou a menor audiência, fechando janeiro com uma média de 9,7 pontos. Programas de alto impacto de ibope da emissora, como o BBB e a novela das nove, têm registrado recordes de baixa audiência.