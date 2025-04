Justiça condena escola por dizer que peitos deram fama a ex-repórter do BBB

Inacreditável! Uma escola de inglês foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 50 mil à ex-repórter do BBB, Nyvi Estephan, por danos morais. O caso aconteceu em outubro de 2023, durante uma campanha publicitária da escola Beway Idiomas, de Santa Catarina.

Após usar a imagem de Nyvi, que atuou no programa Big Brother Brasil 2020, o comercial dizia: "Seus peitos só te levam até certo ponto. Depois você precisa se garantir na pronúncia. Faça Beway e fale inglês sem medo."

No processo, Nyvi afirmou que sua imagem foi usada pela instituição sem sua autorização. Na ocasião, a apresentadora de games afirmou que foi insultada e difamada com a repercussão da campanha publicitária.

No processo, a equipe da apresentadora afirmou: "A campanha tem um tom extremamente inadequado e machista, dando a entender que a autora [do processo] só tem o prestígio que tem em razão dos seus peitos. Essa forma horrenda de publicidade afeta todas as mulheres."

A defesa da Beway, no entanto, afirmou não ter responsabilidade sobre a propaganda. "O vídeo em questão, muito embora contenha a utilização da imagem e de um link que remeta ao curso da Beway, em momento algum foi veiculado por qualquer perfil oficial da empresa ou de seus sócios.".