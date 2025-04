Leonardo recusa convite da Globo para cantar nos 60 anos da emissora

O cantor Leonardo não participou do especial de 60 anos da Globo, realizado na noite desta segunda-feira (28/4), no Rio de Janeiro. A emissora queria reunir o grupo Amigos com todos os integrantes vivos, incluindo as duplas Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano. Todos toparam, menos Leonardo, que decidiu não aparecer.

Segundo fontes próximas à Folha de S. Paulo, o sertanejo segue ressentido com a Globo desde o ano passado, quando foi citado em uma reportagem que o colocou, de forma polêmica, na “lista suja” do trabalho escravo.

A matéria teve grande repercussão negativa. No entanto, quando o nome dele foi oficialmente retirado da lista em novembro, após o caso ser arquivado pelo Ministério Público, o cantor achou que a emissora ignorou o desfecho.

Leonardo teria esperado uma retratação ou ao menos o mesmo destaque dado à acusação inicial. Como isso não aconteceu, ele optou por se afastar da emissora. Desde 2022, o artista não aparece em programas da Globo e tem priorizado o SBT, onde sua nora, Virginia Fonseca, comanda uma atração.

Mesmo com a ausência de Leonardo, o especial seguiu com as outras participações confirmadas. Além dos Amigos, subiram ao palco nomes do sertanejo feminino, como Ana Castela, Simone Mendes, Lauana Prado e a dupla Maiara & Maraísa, que representam o projeto As Amigas.

Leonardo e Leandro, seu irmão falecido em 1998, fizeram parte da formação original do Amigos, projeto de enorme sucesso nos anos 1990.