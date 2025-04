Famosas roubam a cena com looks iguais nos 60 anos da Globo - (crédito: Redes Sociais)

A festa de 60 anos da Globo foi puro glamour, mas também teve seu momento "quem usou melhor?". Seis famosas chegaram ao evento com vestidos iguaizinhos e viraram meme nas redes.

Carol Marra e Beatriz Reis apostaram em um modelo recortado e ousado do estilista Vitor Zerbinato. O vestido curtinho, com transparência e laço branco nas costas, foi destaque duas vezes. Apesar de já ter sido divulgado pela marca, ele ainda nem está à venda no site, mas já bombou no Instagram.

Giovanna Ewbank e Giullia Buscacio também se encontraram no estilo e surgiram com um longo azul brilhoso da grife Self-Portrait. A peça, que já brilhou em editoriais internacionais, apareceu com decote, mangas longas e muitos paetês. O encontro fashion virou assunto entre os fãs das atrizes.

E não parou por aí: Taís Araujo e Giovanna Lancellotti também foram de "look gêmeo", usando um vestido de veludo preto da Maison Alaia avaliado em mais de 5 mil dólares. A peça tem gola alta, corte assimétrico e cauda digna de premiação gringa.

Apesar das repetições, o público não perdoou (no melhor estilo internet): teve meme, enquete de “quem usou melhor” e até comparação com formatura.