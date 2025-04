Carmo Dalla surge usando lingerie fio-dental e web reage: 'Misericórdia'

Carmo Dalla Vecchia deixou o público em choque ao surgir usando uma lingerie masculina fio-dental, na última segunda-feira (28). De bigode azul, o ator participou do desfile da nova coleção do estilista Fabrício Neves. Usando ao menos três looks, o veterano foi a sensação do evento.

No entanto, nem todos aprovaram. Nas redes sociais, as imagens do artista caminhando pela passarela usando lingerie sensual, com o bumbum à mostra, causaram reações controversas. Houve quem criticasse e quem tirasse sarro da situação.

"Misericórdia. Não é questão de preconceito, é uma questão de bom gosto"; "Esse demorou a sair do armário, mas quando saiu, saiu quebrando a porta, né?"; "Isso com certeza é alguma dívida de jogo, não é possível isso"; "A culpa é minha, que ao invés de abrir meu livro, abri o Instagram."

Vale lembrar que o ator vive um relacionamento homoafetivo com o autor João Emanuel Carneiro. Nas redes sociais, o artista aborda diversas questões sobre sexualidade e temas relacionados. Durante uma entrevista concedida ao "Camarote Pride", Carmo opinou sobre o preconceito.

"Acho que algumas pessoas entendem, outras talvez fiquem um pouco incomodadas, mas acredito que o incômodo faz parte do preconceito de cada um. Não estou muito preocupado com isso. Estou preocupado em falar sobre uma questão que foi muito delicada para mim por muitos anos e com a qual conseguimos ajudar outras pessoas.".