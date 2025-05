Leonardo recusa convite para festa da Globo e motivo é revelado

A festa em celebração aos 60 anos da TV Globo ganhou grande repercussão na mídia. Dentre muitos artistas que prestigiaram o evento, a ausência do sertanejo Leonardo não passou despercebida. Ao som de "Evidências", Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano deram um show no palco.

Entretanto, o grupo "Amigos", como são conhecidos, estava incompleto. Após recusar o convite da emissora, o quinteto se transformou em quarteto, deixando um desfalque irreparável nas vozes mais amadas do sertanejo brasileiro.

No entanto, engana-se quem pensa que a recusa do dono da Fazenda Talismã foi por capricho. Leonardo teria motivos, razões e circunstâncias para evitar a casa dos Marinho. De acordo com o colunista Leo Dias, o marido de Poliana teria ficado magoado com a forma como a emissora abordou o assunto envolvendo acusações do Ministério do Trabalho contra o artista.

Em 2023, o nome de Leonardo foi incluído na "lista suja" do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após uma fiscalização constatar que funcionários do famoso estariam vivendo em condições de trabalho análogas à escravidão.

Após o músico comprovar sua inocência, o assunto foi completamente ignorado pela rede Plim Plim. Na época, Leonardo comentou sobre o episódio e negou qualquer envolvimento irregular na sua fazenda: “Gente, eu já plantei tomate, eu sei como é que é. A vida é difícil lá. Eu, do meu coração, jamais, jamais faria isso. Então, eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. Eu não me misturo nessa lista aí que eles fizeram de trabalho escravo”, declarou.