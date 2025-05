No Power Couple, Victor Pecoraro rebate acusações de traição

Confinado no Power Couple Brasil 7, ao lado de Rayanne Morais, Victor Pecoraro parece ter pressentido o que aconteceria durante sua participação no reality. Na tarde desta quarta-feira (30), a equipe do ator divulgou um vídeo gravado pelo próprio artista, rebatendo possíveis acusações da ex-esposa, Renata Muller.

"Posicionamento oficial! É lamentável que tenhamos que nos pronunciar sobre algo que é uma inverdade, mas já prevíamos que isso poderia acontecer. Assistam aos fatos pelas próprias palavras do Victor e tirem suas conclusões sobre a verdade dessa história que o prejudica há anos."

"Victor Pecoraro exerce seu papel de pai de maneira exemplar e responsável, e nada do que as pessoas falarem na internet mudará isso. Esta é a primeira e última vez que abordaremos esse assunto por aqui, pois isso é uma página virada tanto para Victor quanto para Rayanne. A consciência dos dois segue tranquila quanto às suas atitudes", concluíram.

No vídeo, Victor relata que, ao longo dos 13 anos em que se relacionou com a ex-mulher, nunca a traiu. O ex-casal é pai e mãe de Sophia, de 14 anos, e Rebekah, de 13 anos.

"O meu relacionamento acabou e eu me envolvi com outra pessoa, tudo finalizou como tinha que finalizar. Em nenhum momento houve desrespeito da minha parte. Já passaram mais de três anos praticamente, então eu estou vivendo uma nova vida, uma vida muito feliz, onde eu não quero ficar vivendo do passado. Meu passado se passou e hoje o que eu vivo é o meu presente com a mulher que eu amo, estou muito feliz com ela e quero seguir assim", disse ele.