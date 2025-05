Power Couple: Gretchen recebe alfinetada da ex-filha, Jenny Miranda

Gretchen causou polêmica nesta semana durante um bate-boca com um dos participantes do reality Power Couple. Após fazer declarações controversas, Jenny Miranda veio a público alfinetar a ex-mãe de consideração nas redes sociais.

Durante a exibição do reality, ao lado do amado Esdras de Souza, a beldade desabafou. Segundo a Rainha do Bumbum, Diego Superbi teria iniciado uma discussão para aproveitar a fama dela e fazer “VT”. Entretanto, as falas da famosa soaram como soberba para os internautas.

Jenny Miranda, por sua vez, embarcou nas críticas do público para alfinetar Gretchen. Em seu perfil no Instagram, a ex-A Fazenda comentou: "O que adianta ter popularidade e não ter caráter? E se eles não fossem tão populares assim, não estariam no programa", disparou.

Em seguida, Jenny afirmou que, para Gretchen, “o mundo gira à sua volta”. "O programa seria só para quem acha que o mundo gira em torno dela! Conheço a peça", concluiu a mãe da influenciadora Bia Miranda.

Nas redes sociais, internautas criticaram duramente a participante: "Não é de agora... Power 1 foi a mesma coisa"; "Nós já conhecemos como ela é. Esqueceram que participou da Fazenda? Mesmo assim, continua em alta sendo a Gretchen"; "Normal. Ela sempre foi assim nos realities".