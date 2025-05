A vida luxuosa de Fernanda Torres dois meses após o Oscar

Fernanda Torres, uma das atrizes mais respeitadas do Brasil, vive atualmente uma fase de grande prestígio internacional. Dois meses após o Oscar, a artista, apesar das raras aparições, continua ganhando destaque mundo afora.

Durante a campanha de divulgação do filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres brilhou em diversos tapetes vermelhos. Mesmo em meio a tanto glamour, após a cerimônia realizada em Hollywood, Fernanda buscou abrigo no meio do mato.

Marcada por uma vida luxuosa e sofisticada, Fernanda Torres se refugiou em um sítio da família, na região Serrana do Rio de Janeiro. Entretanto, a filha da icônica Fernanda Montenegro deixou sua marca por onde passou.

No último mês, a famosa foi convidada para um evento especial da CHANEL, realizado na Villa d’Este, na Itália. A beldade, que anos atrás interpretava o quadro humorístico Sob Nova Direção, surgiu vestindo um look inédito da coleção Cruise 2025/26.

Vale lembrar que Fernanda Torres concorreu ao Oscar 2025 de "Melhor Atriz". Apesar de não levar para o Brasil a estatueta mais cobiçado por um ator, a intérprete de dona Eunice Paiva, conquistou o Oscar com o título de "Melhor Filme".