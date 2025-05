Felipeh Campos e Márcia Dantas trocam farpas e ofensas

Felipeh Campos e Márcia Dantas protagonizaram um barraco daqueles nas redes sociais nesta segunda-feira (5/5). A troca de ofensas teve início após uma crítica feita por Felipeh durante sua participação no Troféu Imprensa, que acabou irritando Márcia e deu início ao bate-boca.

O climão começou quando um perfil no Instagram ironizou o comentário de Felipeh sobre o Jornal Nacional. Márcia, que trabalhou com ele no SBT, comentou “Eu também”, concordando com a crítica ao colunista. A resposta de Felipeh veio em vídeo: “Nossa relação era cordial, mas você guardava mágoa. Isso é falsidade”, disparou.

No mesmo vídeo, Felipeh soltou ainda mais farpas, sugerindo que Márcia nunca teve coragem de se posicionar e insinuando que ela teria usado "atalhos" na carreira. As acusações logo repercutiram e movimentaram as redes, onde internautas se dividiram entre os dois lados.

Márcia, por sua vez, foi direta. Disse estar aliviada por ter se afastado de “gente tóxica” e declarou: “Não quero essa energia. Se me encontrar na festa do Leo Dias, passe longe de mim.” Ela ainda deixou claro que não pretende dar palco para o ex-colega: “Preguiça, continuo com muita preguiça”.

A troca de farpas expôs uma rivalidade antiga entre os dois, que parecia abafada até então. O SBT, onde ambos já trabalharam, não comentou o episódio.