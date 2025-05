Met Gala 2025: Rihanna exibe barriguinha e confirma terceira gravidez

Rihanna está grávida novamente. A cantora apareceu com a barriguinha em destaque ao lado de A$AP Rocky nas ruas de Nova York antes de subir o tapete vermelho do Met Gala 2025, na noite desta segunda-feira (5/5). O look escolhido para o evento já deixava pistas, mas a confirmação veio logo depois.

Foi A$AP Rocky quem oficializou a novidade durante uma entrevista à agência de notícias Reuters. “É hora de mostrar às pessoas o que estávamos preparando. Estamos felizes e é bom ver que todos estão felizes por nós também”, disse o rapper. O casal ainda não revelou o sexo do bebê.

Essa é a terceira gravidez de Rihanna. A primeira foi anunciada em 2022, com o nascimento de RZA Athelston Mayers. A segunda veio logo no ano seguinte, durante o show da cantora no intervalo do Super Bowl, que pegou os fãs de surpresa e se tornou um dos assuntos mais comentados da época.

Nas redes sociais, a notícia dividiu opiniões. Muitos fãs comemoraram a expansão da família e desejaram felicidades ao casal, mas outros mostraram frustração. “Queríamos Rihanna em Copacabana, ganhamos licença maternidade”, escreveu uma seguidora. “Ela pode ter um por ano, quem não pode sou eu”, brincou outra.

Apesar da alegria pelo novo bebê, o público não esconde a saudade de vê-la nos palcos. A ausência de um novo álbum ou turnê tem sido um dos tópicos mais comentados nos comentários da cantora. “Feliz por ela, mas meu sonho de show vai ficando mais distante”, lamentou uma fã.