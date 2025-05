Paolla Oliveira perde trabalhos após decidir não ter filhos

A atriz Paolla Oliveira revelou que já perdeu oportunidades na carreira por não querer ser mãe. Em entrevista ao programa “Roda Viva”, exibido nesta segunda-feira (5/5), ela contou que ainda enfrenta julgamentos por sua decisão de não ter filhos e por falar abertamente sobre isso.

“Eu inventava respostas. Me sentia errada. Mas hoje, não tenho mais vergonha. A Maternidade é linda, mas precisa ser uma escolha, não uma imposição. Eu congelei óvulos e dei a mim mesma a possibilidade de escolher”, declarou a atriz, de 43 anos, ao falar sobre a pressão que mulheres sofrem para seguir esse caminho.

Paolla destacou que muitas mulheres vivem essa mesma realidade, mas sem espaço para falar. “Temos que parar de achar que a vida da mulher vale menos por ela não ser mãe. Quase 40% das mulheres hoje escolhem não ter filhos. É legítimo”, afirmou.

Ela também revelou que o assunto já interferiu diretamente no lado profissional. “Teve uma publicidade que acharam melhor não me escolher porque eu era ‘menos família’. Já fui chamada de insensível, amarga, menos mulher. Foi difícil, me sentia fora do lugar”, desabafou.

Apesar das críticas, Paolla foi acolhida por muitas mulheres que se viram representadas por sua fala. “Elas me agradecem por falar sobre isso. Algumas diziam: ‘achava que eu era estranha’. Não, não somos. Estamos apenas fazendo uma escolha. E temos esse direito”, completou.