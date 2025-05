Pitch de Talentos: Globo faz seleção para recrutar influenciadores

Em constante evolução, a TV Globo segue em busca de novos talentos a serem descobertos para presentar seus produtos. Pensando nisso, a emissora criou um novo setor chamado Pitch de Talentos, através do qual reúne candidatos a se tornarem novos comentaristas ou apresentadores da casa.

Mas, o que chamou a atenção internamente foram as apresentações dos candidatos. A coluna explica o motivo: muitos são influenciadores digitais com bastante seguidores em suas redes sociais, entre eles, os fenômenos Enaldinho e Natan Por Aí. Ou seja, para ter a chance de concorrer, antes de mais nada é necessário ter um excelente engajamento no universo digital.

A quantidade de influenciadores apresentados no Pitch surpreendeu os atores da casa, que pretendiam ter uma oportunidade em outros segmentos por já serem pratas da casa. Contudo, ao que parece, a Globo tá priorizando ‘talentos’ de fora.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Globo investe em influenciadores digitais para compor seu casting de atores e apresentadores. Não tem muito tempo que a emissora apostou em Jade Picon e em Rafa Kalimann, por exemplo, mas ambas não deslancharam nos projetos em que foram inseridas e, até o momento, seguem fora das telinhas do plim plim.