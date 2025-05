Maiara surge com novo corpo após ganhar massa muscular

Maiara, que faz dupla com Maraisa, surgiu deslumbrante usando um biquíni nesta terça-feira (6). Mas o que realmente chamou a atenção do público foi o corpo sarado da cantora. Após ser duramente criticada por estar excessivamente magra, a artista surpreendeu ao ganhar massa corporal.

Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou que vem levando a sério a dieta para ganhar massa muscular. Após perder 40 kg e sofrer ataques constantes na web, Maiara exibiu, em um simples biquíni verde, uma nova mudança em seu corpo.

Vale ressaltar que a artista chegou a pesar 85 kg. Atualmente, ela está com 45 kg. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre o novo shape da famosa: “Só calando a boca dos ansiosos”; “Agora só falta ela voltar para o Zor”; “E o povo se metendo na transição corporal dela... resultado excelente, está linda.”

Maiara revela que não toma mais remédio para dormir



Recentemente, a cantora revelou que, apesar de ter conseguido alcançar seu objetivo com o corpo, as mudanças de hábito refletiram também em sua saúde. A artista contou que só conseguia dormir com o uso de medicamentos.

“Dormi mais do que a cama. Para quem não sabe — o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo — vou contar um negócio para vocês: durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né, Renato?, para parar de tomar os remédios para dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios”, disse.

