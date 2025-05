Paolla Oliveira é detonada após defender legalização do aborto

Paolla Oliveira, de 43 anos, foi duramente criticada nesta terça-feira (6) após opinar sobre a legalização do aborto. A atriz gerou polêmica ao afirmar que não considerar a interrupção de uma gestação como possibilidade é um retrocesso.

“Acho que, toda vez que a gente fala sobre as questões femininas, há sempre um entorno que leva a gente a se aprisionar, [que faz] as decisões não serem só nossas, as escolhas não serem só nossas”, revelou ela em entrevista ao programa Roda Viva.

“Então, acho que tudo parte do mesmo lugar: de a gente ter o corpo que a gente quer, se sentir bonita da maneira que a gente é, escolher ter filhos, escolher fazer um aborto”, disse.

“Eu sou a favor. Acho que isso deve ser visto e revisto em relação às leis, mas é uma decisão da mulher — tem que ser. Acho que a gente precisa rever. Considero um grande retrocesso não pensarmos nisso como uma possibilidade”, concluiu.

Nas redes sociais, internautas detonaram a atriz: “Paolla Oliveira é satanista. É óbvio que ela defende o aborto. Todo satanista defende.” Outro comentário dizia: “Aqui em casa as decisões importantes de planejamento familiar tomamos em conjunto. Não é uma escolha só da mulher. Somos antiquados, pelo visto.”