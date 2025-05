Vídeo: Irmã de Bruna Marquezine viraliza na web com voz igual de atriz

Luana Maia virou destaque na web após conversar com a imprensa e os internautas notarem uma semelhança inconfundível com a irmã: Bruna Marquezine, de 29 anos. Após comentar sobre o que esperava do show da norte-americana Lady Gaga, a jovem chocou o público com a voz idêntica à da protagonista do filme Besouro Azul.

"A Lady Gaga é uma diva, adoro essa mulher. Vim com umas amigas minhas e tenho certeza de que vai ser uma experiência incrível", disse. A jovem de 21 anos também comentou qual é a música que mais curte da cantora americana: "Desse último álbum, é 'Abra Cadabra'", respondeu.

Em entrevista à revista Glamour, Bruna Marquezine revelou que, apesar de ser a irmã mais velha, Luana optou por seguir um caminho diferente. A atriz contou que Luana não deseja os holofotes e não gosta nem mesmo de tirar fotos.

"É normal que o irmão mais novo se inspire no mais velho. Ela fez até uma participação especial em uma novela e em um filme com a Xuxa, fez teatro com as amigas, fez teste para a Malhação... Mas a Luana é muito madura e lembro que, quando ela fez a participação, tinha duas ou três falas e disse: 'Tá bom, é meu primeiro personagem'."

"Eu nunca pensaria dessa forma. Só que daí ela desencanou de vez, ela é muito reservada, tem outro ritmo, não gosta nem de tirar fotos. Ela é um gênio, ganha todas as competições de matemática da escola e quer fazer bioarquitetura", contou.