Após 8 prisões, pai de Ludmilla fala de reaproximação: "blindada"

Luiz Antônio Silva, pai da cantora Ludmilla, revelou que deseja se reaproximar da filha. O pagodeiro, que está sem contato com a artista há oito anos, chegou a ser preso oito vezes. Ao todo, passou cerca de 17 anos na cadeia, período em que não pôde ver a esposa de Brunna Gonçalves.

Em entrevista ao podcast Geralpod, Luiz confessou que foram suas escolhas que o afastaram da filha: “Eu nunca me afastei dos meus filhos. Todas as vezes em que estive longe, não foi porque eu quis, mas sim pelas escolhas erradas que fiz no passado.”

“Só me afastei dela quando me afastaram, quando as escolhas erradas que fiz me distanciaram dela. Agora, quero reconquistar tudo o que é meu: meus filhos, meus netos”, declarou. Luiz também relembrou as visitas de Ludmilla na prisão: “Ela ia me visitar. Chegava lá, tremia toda. Jogava futebol. Ela até patrocinou minha saída [da cadeia]”, revelou.

Sobre as tentativas de reaproximação, Luiz afirma que mantém esperanças: “Ela está blindada. Sou o pai dela, independente dos erros que cometi na vida. Tenho esperança de que um dia ela sente no meu colo. Ela será minha filha para sempre”, disse.

Ele também falou sobre a mãe da cantora: “Só tenho a agradecer a essa mulher. Nosso relacionamento não deu certo, mas a Silvana foi uma grande guerreira. Eu a machuquei. Era um cantor de pagode, vivia em festas. Acho que foi amor demais. Mas só tenho a agradecê-la. Não posso falar mal dela. Nossa relação não deu certo, mas gerou um fruto maravilhoso, que é a nossa bebê.”

“Meu sonho é poder sentar com ela [Ludmilla] e explicar tudo, desde o começo. Explicar que eu errei mesmo, mas errei tentando acertar”, finalizou.