Andressa Urach anuncia novo emprego e surpreende seguidores

Andressa Urach anunciou, com entusiasmo, que está iniciando uma nova fase em sua vida profissional: ela se tornará celebrante de casamentos homoafetivos. A ex-modelo revelou a novidade em seus stories no Instagram, acompanhada de uma mensagem de amor e aceitação: “O amor sempre vence.”

Em um gesto, ela destacou que, além de ser celebrante, a intenção é abençoar casamentos em nome da fé, ao afirmar: “Mamãe vai abençoar o casamento. Sim, em nome de Jesus.”

A novidade gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos seguidores e internautas comparando sua atitude a de outros artistas que também se posicionaram publicamente a favor da comunidade LGBTQIA+.

Entre os exemplos citados estão Guy Fieri, que já celebrou mais de 100 casamentos gays, e Cardi B, que oficializou uma união queer em 2023. A iniciativa de Andressa também chamou atenção por sua relação com a luta pela igualdade e pelo respeito aos direitos de todos.

Este não é o primeiro gesto de apoio da ex-modelo à comunidade LGBTQIA+. Em 2023, Andressa já havia declarado sua intenção de criar uma igreja inclusiva, onde fiéis de diferentes orientações sexuais pudessem se sentir acolhidos sem julgamentos.