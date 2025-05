Angélica revela erro na criação da filha caçula e faz alerta

Em uma conversa durante o podcast "Pé no Sofá", Angélica compartilhou suas experiências e desafios na criação de seus filhos, Joaquim, Benício e Eva. A apresentadora se abriu sobre os acertos e também os pontos em que acredita ter falhado ao educar os filhos, especialmente em relação ao uso das redes sociais.

Ao falar sobre a filha caçula, Angélica admitiu que, apesar de tentar resistir, cedeu à pressão do mundo digital. "Eu falo que errei com a Eva. Eu tentei segurar o máximo que pude, mas no fim, ela me venceu pelo cansaço", revelou.

Angélica também enfatizou como o cenário atual torna a tarefa dos pais ainda mais complexa. "Acho que a gente deve tentar limitar o máximo possível o contato com redes sociais. Hoje, com tudo o que vemos acontecendo, a aceleração das coisas, é ainda mais desafiador", observou.

Em sua fala, a apresentadora fez um apelo aos pais de crianças pequenas. "É importante resistir à tentação das telas, das redes sociais, e manter as crianças longe disso o máximo que puderem. O que está acontecendo hoje em dia exige muita atenção", disse.

Apesar das dificuldades, Angélica também reconheceu o aprendizado contínuo que a maternidade proporciona. "Ser mãe é um desafio diário. A gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. Cada fase exige uma nova adaptação", concluiu.