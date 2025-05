Mãe de Ludmilla rebate pai da cantora: "filha desprezada"

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, usou as redes sociais para comentar as recentes declarações de Luiz Antônio Silva, pai da artista. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora aproveitou o momento para enviar um recado direto ao ex-companheiro.

“Estou aqui na varanda do meu quarto, em Miami, e fico refletindo: como o mundo dá voltas. Quem diria que uma filha, que o pai tanto desprezou, não quis saber, hoje é uma das maiores cantoras do Brasil”, iniciou ela.

Na sequência, Silvana afirmou que Luiz perdeu a chance de viver ao lado da família: “É, meu amor, o mundo dá voltas. Lamentável, senhor... queria ter as mesmas coisas que eu. Não tem. E nem estou falando de bens materiais, não.”

“Estou vivendo a minha melhor fase: meus filhos criados, vou ser avó em breve, sou amada por eles e não me arrependo de nada do que fiz. Faria tudo novamente para criá-los. Já o senhor... ficou só com a parte do espermatozoide. Quanta ironia (risos)”, concluiu.

Para quem não acompanhou, Luiz Antônio participou do podcast Geralpod e expressou o desejo de se reaproximar da filha. Segundo ele, Ludmilla está “blindada”. Ao longo dos anos, Luiz foi preso oito vezes e chegou a passar 17 anos na cadeia.