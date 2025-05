Após climão, Bonner se pronuncia sobre Ilze Scamparini no JN

William Bonner aproveitou a edição desta quinta-feira (8/5) do “Jornal Nacional" para reconhecer o trabalho de Ilze Scamparini, que participou da cobertura ao vivo do Conclave no Vaticano.

Mesmo se recuperando de uma lesão no joelho e enfrentando temperaturas baixas, a jornalista se manteve firme durante a transmissão.

“Eu quero agradecer a Ilze pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Mesmo enfrentando um tratamento longo e doloroso, de uma lesão no joelho, a Ilze ficou com a gente até o fim do JN, enfrentando também um frio de 14°C. Ela não estava com esse meu casaco espetacular, que já tem 20 anos”, brincou Bonner.

O momento de descontração veio após uma cena que viralizou nas redes sociais. No encerramento de uma das entradas ao vivo, Bonner tentou se aproximar para um abraço, mas Ilze recuou sutilmente, o que gerou memes e especulações sobre a relação entre os jornalistas.

O Conclave que motivou a cobertura de Ilze e Bonner resultou na escolha de Leão XIV como novo papa. O norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito para liderar a Igreja Católica, marcando um momento histórico para a instituição.