Duda Guerra segue exibindo aliança em publi após término com Benício Huck

Após a confirmação do término entre Duda Guerra e Benício Huck, a influenciadora não perdeu tempo e aproveitou para reforçar seu trabalho nas redes sociais. Na noite desta quinta-feira (8/5), ela fez questão de mostrar, em seus stories do Instagram, um detalhe que chamou atenção: a aliança de namoro com o ex.

Em diversas publicações, Duda exibia o acessório enquanto falava sobre sua rotina e fazia publicidade de produtos.

Em um dos vídeos, a influenciadora compartilhou momentos de seu dia, incluindo a maquiagem, o preparo do jantar e até o uso de um esmalte de marca popular entre as atrizes globais.

Durante todo o processo, a aliança estava em destaque, levantando questionamentos sobre o verdadeiro significado do gesto após o término do relacionamento.

“Eu amo! Fica até uma gravação leve e divertida, sabe?”, disse, enquanto destacava a rotina e o trabalho. Não houve menção direta ao término, mas o anel seguia firme no dedo, algo que muitos seguidores notaram.

O término entre Duda e Benício Huck já estava sendo especulado nas redes, especialmente após Benício arquivar uma foto ao lado da ex-namorada. Fontes próximas ao jovem confirmaram que a decisão foi dele para o portal LeoDias, citando a repercussão de uma briga de Duda com outra influenciadora, o que teria gerado desconforto.

Essa situação, segundo a fonte, acabou afetando a paz do casal e influenciou a decisão de Benício de terminar.