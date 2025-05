Lucas Lima expõe raro registro do filho com Sandy em show do System

Lucas Lima compartilhou um momento inédito ao lado do filho, Theo, de 10 anos, no último final de semana. O músico, e o menino, que é fruto do seu relacionamento com Sandy, marcaram presença VIP no show do System Of A Down, em São Paulo.

"Com a minha pessoa favorita, assistindo nossa banda favorita. A vida presta um montão", escreveu Lucas, ao compartilhar o pequeno em um local privilegiado do palco. Segurando duas baquetas, Theo se divertiu ao som da banda norte-americana.

Sandy e Lucas Lima decidem manter a identidade do filho preservada

Lucas e Sandy decidiram preservar a identidade do pequeno desde o dia do seu nascimento. Em uma entrevista no podcast "Quem Pode, Pod", a cantora revelou o motivo de evitar mostrar o herdeiro e surpreendeu o público.

"Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: ‘Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto’, declarou.

E seguiu com a explicação. "É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama", afirmou Sandy.