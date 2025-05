Gracyanne Barbosa assume que quer reconciliação com Belo

Gracyanne admite que voltaria com Belo - (crédito: Reprodução TV Globo/Insatgram)

Gracyanne Barbosa não conseguiu esconder o amor que sente por Belo. Durante uma entrevista, a musa fitness confessou que gostaria de reatar o relacionamento com o cantor. Apesar de afirmar que respeita o novo relacionamento do artista com a modelo Rayane Figliuzzi, a ex-BBB declarou que ainda ama o pagodeiro.

Enquanto conversava com Leo Dias, apresentador do programa Fofocalizando, Gracyanne também admitiu que foi tóxica para Belo no período em que estiveram juntos. "Quando ele estava comigo, realmente eu era tóxica para ele, porque o Belo vivia a minha vida", contou.

"Pude ver, neste ano em que estivemos afastados, o quanto o Belo cresceu profissionalmente. E isso me dá orgulho e felicidade, porque ele é um cara extremamente talentoso, batalhador e que merece muito fazer sucesso. E eu sei que ele vai conquistar muito mais", declarou.

"Vou revelar algo que nunca falei para ninguém, mas ouvi da sua boca: logo que a gente terminou, você disse que sabia que existia amor, mas que vivíamos um relacionamento tóxico. Aquilo me pegou e doeu muito, porque, de fato, passei a enxergar que, sim, o nosso amor era muito grande, mas a relação era muito, muito tóxica", confessou.

Na sequência, Leo Dias questionou se ela gostaria de reatar o romance com o músico. "Eu respeito o fato de ele estar em outro relacionamento. Mas, se você me perguntar se ainda o amo, eu amo", respondeu a dançarina. "Mas eu não perguntei isso, eu perguntei se você quer voltar com ele", insistiu o colunista. "Quero", afirmou Gracyanne.