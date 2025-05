Proibido, Benício Huck tenta reatar namoro com Duda Guerra

Benício e Duda Guerra podem reatar o namoro a qualquer momento. Mesmo proibido pela família, o herdeiro parece ignorar uma suposta ordem de Angélica e tem enviado mensagens para a amada de madrugada via WhatsApp. As informações são do apresentador Leo Dias.

Apesar de terem um término conflituoso, Benício ao que tudo indica não consegue tirar Duda Guerra da cabeça. Mesmo sob ordens superiores, o jovem de 17 anos procurou pela influenciadora, que tem correspondido com as mensagens.

Para quem não acompanhou a confusão, Duda Guerra questionou Antonela Braga por ter enviado solicitação de amizade para Benício, responsável por mostrar um print do pedido de amizade para a namorada.

Após a bomba explodir na web, a jovem se pronunciou e afirmou ter achado estranho o interesse da blogueira no filho de Luciano Huck. Na ocasião, Duda recebeu inúmeros ataques e a sogra, Angélica, interveio diante da situação.

Após o perfil da veterana reagir a uma publicação que falava mal de Duda Guerra, Angélica negou que tenha curtido o post em que a ex-nora era duramente criticada e insultada por internautas. Entretanto, apesar de defender a estudante, internautas apontam que a loira foi quem mandou o filho terminar a relação.