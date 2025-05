Herdeira de Gugu Liberato e namorado compram Ferrari de R$ 3 milhões

Quem pode, pode! Sophia Liberato, de 21 anos, filha do eterno Gugu Liberato, usou as redes sociais para celebrar uma aquisição milionária. A herdeira do apresentador, que morreu em 2019, comprou uma Ferrari avaliada em 3 milhões de reais.

Em seu perfil do Instagram, Gabriel Gavino, compartilhou um registro do automóvel e comentou sobre a conquista. "Quem diria que o carro que eu jogava no PS2 (PlayStation) agora faz parte da minha garagem", escreveu o jovem.

Ainda nas redes sociais, Sophia aproveitou a plataforma para celebrar o Dia das Mães e dedicar uma homenagem à Rose Miriam, sua mãe e viúva do apresentador. "Hoje é Dia das Mães e, depois de muitos anos, consegui comemorar essa data com minha mãe e minha avó juntas!", escreveu.

E seguiu com as declarações: "O presente era pra ser dela… mas quem me presenteou foi ela, trazendo minha avó do Brasil para esse momento tão especial. Fazia muito tempo que eu não via minha avó e, de verdade, eu nem imaginava — foi a melhor surpresa que eu poderia ganhar. Sou muito grata por ter vocês na minha vida", escreveu.

Para quem não conhece, Sophia é estudante de Administração de Empresas na Pepperdine University, em Malibu, no estado da Califórnia. Já a irmã gêmea, Maria, estuda Cinema e Televisão em Los Angeles, nos EUA.