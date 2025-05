Marcia Sensitiva revela se Belo vai reatar com Gracyanne Barbosa - (crédito: Redes Sociais)

Belo e Gracyanne Barbosa seguem aparecendo juntos em eventos e nas redes sociais, mesmo após o término movimentado no ano passado. Em um vídeo especial para o “Jornal dos Famosos”, da LeoDias TV, a médium Marcia Sensitiva avaliou as chances de reconciliação do casal e fez revelações sobre a dinâmica entre os dois.

Segundo Marcia, há uma forte atração física entre Belo e Gracyanne, o que poderia facilitar uma reaproximação. "Se eles trabalhassem juntos todo dia, não ia ter como. Eles voltariam muito rapidamente", afirmou a médium, destacando que a conexão entre eles ainda é intensa.

Apesar disso, ela acredita que uma possível reconciliação só deve acontecer entre maio e setembro do próximo ano, com uma chance de 60%.

Além disso, Marcia revelou que Gracyanne ainda mora com a mãe de Belo, indicando que os laços familiares continuam fortes.

"Eles casaram em comunhão total de bens e até hoje não assinaram nenhum papel", pontuou. Isso, segundo a médium, pode ser mais um sinal de que o casal não se desligou completamente.