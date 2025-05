Gerente maltrata padre Fábio de Melo e acaba demitido

Padre Fábio de Melo usou suas redes sociais para desabafar sobre uma situação desagradável que viveu em uma cafeteria em Joinville, Santa Catarina. O religioso contou que foi tratado com grosseria pelo gerente do estabelecimento ao questionar a diferença entre o preço de um produto na prateleira e o valor cobrado no caixa.

Nos stories do Instagram, o padre explicou que o desentendimento começou quando percebeu que o valor de um doce de leite no caixa era muito superior ao anunciado.

“Muito educadamente, eu disse à moça do caixa: 'Olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso. Dois potes, então o valor seria este'. Ela conferiu e disse que o preço estava errado. Foi aí que o gerente se intrometeu, de forma extremamente deselegante, dizendo: 'O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é esse'”, contou o padre.

Fábio de Melo destacou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que o estabelecimento deve honrar o preço exibido, mesmo que seja um erro, e criticou a postura do funcionário. “Se você é gerente e está em uma situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância”, desabafou.

Após a repercussão do caso, a cafeteria Havanna emitiu um comunicado oficial pedindo desculpas ao cliente e informando que o gerente envolvido foi desligado. “Recebemos com muita atenção e preocupação o relato de um cliente que se sentiu mal atendido em nossa unidade. Já estamos apurando os detalhes do ocorrido com responsabilidade e agilidade”, destacou a nota.