Zé Felipe defende Virginia e xinga Luana Piovani

Zé Felipe não ficou calado diante das críticas de Luana Piovani a Virginia Fonseca. O cantor saiu em defesa da esposa após a atriz ironizar a influenciadora nas redes sociais, em meio à polêmica do depoimento na CPI das Bets, que investigou a influência de famosos na promoção de apostas online.

Em seu perfil no Instagram, o filho de Leonardo soltou o verbo e não poupou palavras contra Piovani.

“Acordei já com a notícia de Matusalém querendo biscoitar. Ô Luana Piovani, vai tomar no seu c*, pelo amor de Jesus Cristo, filha, Matusalém”, disparou o sertanejo, que apagou o vídeo pouco tempo depois.

O desabafo de Zé Felipe rapidamente viralizou, gerando reações divididas entre os fãs. Enquanto alguns apoiaram a postura do cantor, outros criticaram o tom agressivo da mensagem.

Mesmo após apagar a gravação, o músico continuou recebendo mensagens sobre o episódio.

Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e sogra de Virginia, também não deixou passar e alfinetou a atriz. “Que fala mais amarga!!! Será que a TV brasileira não encaixa essa pessoa em algum papel nas telinhas? Assim, ela preencheria seu tempo e ficaria mais amável com o próximo, sem pesos, nem inveja…”, comentou a empresária.