Erro pode comprometer leilão da mansão de Hebe Camargo; entenda

O leilão da mansão de Hebe Camargo, localizada no Morumbi, São Paulo, está em risco devido a um erro no edital divulgado pela empresa responsável, WV Soluções Logísticas Ltda.

A credora entrou com uma manifestação na Justiça de São Paulo nesta terça-feira (13/5), apontando a falha que pode afetar o andamento do processo e os valores envolvidos na venda do imóvel, avaliado em R$8,6 milhões.

O erro no edital divulgava que o imóvel poderia ser adquirido por valores abaixo de 50% da avaliação na primeira fase do leilão, o que pode afastar potenciais compradores e prejudicar a transparência do procedimento.

A advogada Juliana Carrillo Vieira, que representa a WV, solicitou à Justiça que a leiloeira Zuk seja intimada a corrigir a falha imediatamente, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Com o imóvel em estado de abandono, o leilão estava agendado para ocorrer online nesta terça-feira, 13 de maio. A correção do edital é vista como crucial para garantir a legalidade do processo e evitar questionamentos futuros sobre a validade da arrematação da mansão de Hebe Camargo.