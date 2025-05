Vidente prevê que bebês reborns serão habitados por espíritos

Chaline, conhecida como "A Vidente Oficial das Estrelas", usou as redes sociais para mandar um alerta importantíssimo para os adeptos da nova onda dos bebês reborn. De acordo com a médium, os bonecos, aparentemente inofensivos, seriam possuídos por espíritos malignos.

"Vocês estão vendo as notícias desses bebês reborn, e eu, como espírita, fui questionada sobre minha opinião — não só a minha opinião, como também a minha visão sobre isso. Não pensem que isso é algo inofensivo", iniciou a Vidente das Estrelas.

"Primeiro, as pessoas que acham isso comum precisam investigar com um psiquiatra o que está acontecendo, porque é uma carência afetiva muito grande. O recado espiritual é que esses bonecos serão habitados por espíritos que não são da luz", ressaltou.

Em seguida, Chaline explicou como os bonecos atuariam com seus donos: "Eles vão tirar o amor do coração do próximo, o amor ao próximo. Vocês têm noção do que está acontecendo com o mundo? Eu entendo a dor [de quem não pode ter filho], mas entendam que esses seres serão habitados por espíritos malignos que vão entrar dentro da sua casa", alertou.

Por fim, Chaline, "A Vidente das Estrelas", deixou um aviso: "Então, tome cuidado, muito cuidado com o que você vê na internet e com o que você acredita. Esses bebês reborn são espíritos que vão habitar neles para trazer movimentações ruins para dentro da sua casa", concluiu.