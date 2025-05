Virginia gera revolta após depor em CPI e debochar com música

Virginia Fonseca voltou a causar polêmica nas redes sociais após aparecer em um vídeo cantando a música "Com dinheiro do tigrin", do rapper Oruam, ao lado do marido, Zé Felipe. O vídeo foi compartilhado por Carlinhos Maia poucos dias depois de Virginia ter prestado depoimento na CPI das Bets, que investiga a divulgação de jogos de aposta online.

No registro, o casal aparece descontraído enquanto canta a letra que faz referência ao lucro financeiro. Para muitos, a atitude foi vista como uma provocação, já que a influenciadora foi convocada para esclarecer sua relação com a promoção de sites de apostas.

A presença de Virginia na CPI gerou grande repercussão, com detalhes como seu moletom estampado com a foto da filha, Maria Flor, virando assunto nas redes sociais.

Durante seu depoimento, Virginia negou ter recebido porcentagens baseadas nas perdas dos apostadores e afirmou que sempre alertou seus seguidores sobre os riscos das apostas. No entanto, o vídeo cantando a música foi visto como um deboche por parte de alguns internautas, que não economizaram nas críticas.

Nos últimos dias, o nome da influenciadora dominou os trending topics, com muitos questionando o tom despreocupado da postagem e sua postura diante de uma investigação tão séria.