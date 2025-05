Ex alfineta cantor Nattanzinho: "Deus me salvou"

Layla Samille usou as redes sociais para dar uma leve alfinetada no ex-noivo, Nattanzinho. A influenciadora curtiu um reels que falava sobre o antigo relacionamento, sugerindo que teria recebido um "livramento divino". Layla e o cantor viveram um relacionamento por cerca de quatro anos.

Na publicação em que Layla deixou sua curtida, dizia: “Se Deus não existe, quem me salvou de casar com meu ex?”. A reação do público foi imediata. Enquanto alguns saíram em defesa da influenciadora, outros mostraram apoio ao artista.

Entre os comentários, alguns se destacaram: “Quem te salvou foi a Rafa Kalimann, mulher! Todo dia reze um terço pra ela de agradecimento”; “Complicado, porque ela só não está com ele porque ele aparentemente não quer, porque se ele fosse atrás dela novamente, ela voltaria”; e ainda: “No caso, ele nem iria casar com você, mulher. Pare”.

Para quem não acompanhou, Nattanzinho e Rafa Kalimann assumiram o relacionamento em dezembro de 2024, cerca de dois meses após o término do cantor com Layla Samille. Em seu perfil no Instagram, a atriz, influenciadora e ex-BBB comentou sobre a relação com o artista.

"Eu não sei como é o namorado de vocês, quando vocês vão sair para jantar ou fazer alguma coisa com ele. O meu, ele abre a porta do carro todas as vezes e sempre faz um elogio inusitado. O de hoje foi: 'Você está linda! Sua sobrancelha está feita, né?'", contou Rafa.