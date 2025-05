Bebê reborn: Família gera revolta ao buscar boneco em maternidade

Os bebês reborns — bonecos hiper-realistas que imitam recém-nascidos — têm gerado intensas discussões nas redes sociais. Nos últimos dias, internautas debateram os limites dessa prática, com muitos fazendo comentários irônicos sobre o “fim dos tempos”.

A polêmica mais recente envolve uma família que foi até uma “maternidade” especializada para buscar um bebê reborn, simulando um parto real. O vídeo viralizou e causou revolta entre os usuários, que se dividiram entre críticas e defesa da encenação.

Enquanto alguns consideraram a situação exagerada, outros afirmaram que cuidar de um boneco pode ser uma forma legítima de expressão ou afeto. A "maternidade", criada exclusivamente para entregar esses bonecos como se fossem bebês de verdade, também foi alvo de críticas por, segundo alguns internautas, romantizar de forma excessiva a experiência da maternidade.

Nas redes sociais, o assunto virou meme e gerou comentários ácidos: "Pensem que é melhor essa gente ter bebê reborn do que se reproduzir", escreveu um usuário. "Enquanto continuarem postando, esse tipo de coisa vai seguir acontecendo só pela repercussão", opinou outro.

Alguns internautas também questionaram as prioridades do debate: "Por que não falam sobre a realidade dos pais de verdade? Sobre as dificuldades das mães para criar seus filhos?", comentou uma usuária. "Daqui a pouco vão querer regulamentar guarda e pensão para boneco", ironizou outro.