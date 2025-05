Ex-gerente nega mais uma vez que tenha destratado Fábio de Melo

O ex-gerente Jair José Aguiar voltou a se pronunciar após ser citado por padre Fábio de Melo em um episódio polêmico ocorrido em uma cafeteria de São Paulo. Segundo o religioso, ele teria sido tratado com desrespeito por Jair, o que acabou gerando grande repercussão nas redes sociais.

Após a declaração, o gerente foi desligado do cargo. Na nova versão dos fatos, Jair nega qualquer hostilidade e afirma que foi surpreendido com a fala do padre.

“Não houve gritaria, nem ofensa. Conversei normalmente e, em momento algum, fui desrespeitoso. Me assustei quando vi que minha postura foi interpretada de outra forma”, declarou.

Ele também destacou que nunca teria coragem de destratar uma figura pública como o padre Fábio de Melo. “Tenho respeito por ele e por tudo que representa. Jamais teria uma atitude agressiva. Minha conduta foi totalmente profissional”, afirmou o ex-gerente.

A história gerou reações divididas nas redes, com internautas pedindo mais responsabilidade ao lidar com acusações que podem afetar a vida profissional de alguém.