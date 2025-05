Duda Nagle detalha luta com Popó: 'Só quebrou o nariz'

Duda Nagle compartilhou com os seguidores como foi a experiência de enfrentar o tetracampeão mundial Acelino "Popó" Freitas no Fight Music Show, realizado no último sábado (17). Aos 42 anos, o ator usou as redes sociais para detalhar o combate e tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

“Fazendo um balanço no dia seguinte da luta, como vocês podem ver, estou com a cara amassada, mas, até aqui, saí inteiro. Só quebrei o nariz”, afirmou Duda, mostrando hematomas no rosto, resultado dos golpes sofridos durante o confronto.

Em seguida, ele garantiu que está bem: “Mas estou inteiro, costela, corpo... Meu rosto aqui também, de leve. Foi uma experiência realmente desafiadora, porque são várias camadas diferentes de complexidade, de desafio.”

Apesar da derrota, o ex-marido de Sabrina Sato disse estar orgulhoso de sua performance ao lado de um dos maiores nomes do boxe brasileiro. “Estou bem satisfeito com a minha performance no sentido de aguentar a pressão. A luta acabou por pontos, foi até o final. O Popó não conseguiu me nocautear, e senti que ele estava tentando, de verdade.”

Duda também relembrou um momento em que pensou em desistir, mas foi incentivado por sua equipe. “Pensei em desistir umas três ou quatro vezes ali, mas primeiro foi o Edson Xuxa e falou: ‘Cara, continua, continua’. Eu: ‘Já deu. Não dá mais’. Ele: ‘Não, continua assim. Continua’. Eu: ‘Tá bom, vai dar, vai dar, sim'”, contou.