Gracyanne canta música sobre traição e fãs apontam recado a Belo

Gracyanne Barbosa voltou a agitar as redes sociais nesta segunda-feira (19/5) ao compartilhar um vídeo nos Stories cantando a música "Não Era Eu, Não", de Jorge & Matheus com Luiz Cláudio e Giuliano.

A canção fala sobre arrependimento e traição, e o trecho entoado pela influenciadora diz: "Quem te traiu não fui eu, fui eu, loucão. Mas esse não era eu, não". Rapidamente, o vídeo gerou burburinho entre os internautas, que apontaram uma possível indireta para o ex-marido, Belo.

Os rumores de provocação ganharam força nas redes, com comentários como "Ela não superou", "Postou de propósito, certeza" e até pedidos de reconciliação. “Volta com ela, Belo! O Brasil precisa desse momento”, escreveu um seguidor. Apesar da repercussão, fontes próximas garantem que Gracyanne não quis mandar recado e apenas se divertia ouvindo a música.

A relação entre Gracyanne e Belo chegou ao fim em abril de 2024, após 16 anos juntos. O término ganhou manchetes com revelações delicadas, como o envolvimento de Gracyanne com o personal Gilson de Oliveira durante uma fase conturbada do casamento.

Ela, no entanto, sempre reforçou que não houve traição, já que os dois estavam separados. “Me arrependo, não faria de novo. Mas não foi uma traição”, disse à época.

Belo também negou qualquer traição por parte da ex-mulher e contou que os dois viviam separados há meses quando os boatos começaram. Mesmo após o fim da união, os dois mantêm uma relação respeitosa. O reencontro no palco do “Domingão” em março de 2025, inclusive, emocionou o público. “Ela faz parte da minha história”, declarou o cantor.

A postagem recente, no entanto, mostra que o público ainda torce por uma reaproximação entre o ex-casal. Gracyanne continua lidando com os impactos do fim do relacionamento sob os holofotes e já afirmou que está aberta ao que o futuro reserva. “Existe muito amor entre nós. O tempo dirá”, disse a musa fitness em uma entrevista.