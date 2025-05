Ana Castela muda de ideia e desiste de carreira internacional

No auge da fama e com a agenda lotada, Ana Castela garantiu que, por enquanto, não pretende seguir os passos de outros artistas e investir em uma carreira internacional. A cantora confirmou em entrevista à “Quem”.

Mesmo com o lançamento do novo álbum “Let’s Go Rodeo", a cantora explicou que o título em inglês é apenas um toque estiloso. “Só o nome que é em inglês pra ficar chique”, afirmou. Todas as faixas seguem totalmente em português.

Segundo Ana, a ideia de expandir para fora do país é mais um desejo da equipe do que dela. “É o sonho dos meus empresários, do meu pessoal do escritório, mas falei pra eles que, por enquanto, quero ficar aqui no meu Brasilzinho mesmo”, disse.

Ela ainda deixou claro que, no futuro, pode mudar de ideia, mas que está feliz com as conquistas nacionais.

Com hits estourados e uma legião de fãs mirins, Ana tem sido chamada de “Xuxa para brutinhos” e virou referência para o público infantil. “Acho que é o jeitão meio moleca, as roupas brilhantes e as músicas animadas”, comentou.

Apesar do jeito leve, ela reconhece a responsabilidade da fama. “A Ana Castela tem que ser um pouquinho mais adulta”, refletiu, revelando que a Ana Flávia, seu nome real, só aparece nos momentos longe dos holofotes.