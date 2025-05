CPI das Bets: Novo climão entre Virginia e Soraya Thronick

A senadora Soraya Thronicke decidiu deixar de seguir Virginia Fonseca nas redes sociais após um vídeo polêmico da influenciadora. Nas imagens, Virginia aparece dançando ao lado de Carlinhos Maia uma música que faz referência ao “jogo do tigrinho”, logo depois de prestar depoimento na CPI das Apostas no Senado.

O vídeo foi gravado durante o reality "Rancho o Maia" e, para Soraya, soou como um deboche direto à investigação. Em uma live realizada na noite de segunda-feira (19/5), a senadora explicou que tentou criar uma aproximação com Virginia, mas se decepcionou com a atitude. “Depois daquele vídeo, deixei de seguir. Achei desrespeitoso com a CPI”, disse.

Durante o depoimento no Senado, Virginia evitou dar detalhes sobre os valores que recebe com publicidade de sites de apostas. Esse silêncio também incomodou a parlamentar. “Duvido que o dinheiro que ela ganha das Bets não signifique nada. Ela ocultou o quanto ganha”, afirmou Soraya.

A senadora ainda destacou que Carlinhos Maia, que aparece no vídeo com Virginia, também deve ser convocado para depor. “Ela estava dançando com alguém que está na nossa mira. A CPI é coisa séria”, completou. O reality onde a cena foi gravada está sendo transmitido nas redes sociais do influenciador.

Até o momento, Virginia Fonseca não comentou o unfollow nem a repercussão da gravação. Com mais de 53 milhões de seguidores, a influenciadora é uma das principais figuras da publicidade nas redes e segue no centro das discussões envolvendo os contratos com sites de apostas.