Ana Hickmann nega leilão de mansão e faz revelação

De acordo com a assessoria de Ana Hickmann, não procede a informação de que a mansão localizada em Itu, no interior de São Paulo, será leiloada. Segundo a defesa da apresentadora do programa Hoje em Dia, as notícias veiculadas sobre o imóvel são falsas.

"Diante das informações incorretas divulgadas sobre um suposto leilão da mansão de Itu, a defesa de Ana esclarece: é falsa a informação de que a Justiça autorizou o leilão do imóvel para pagamento de dívidas, a pedido de Alexandre Correa", destacou a nota.

A equipe ainda ressaltou que o imóvel mencionado está em alienação fiduciária ao Banco Daycoval:

"O que existe é um acordo duvidoso e genérico, sem qualquer individualização ou discriminação de imóvel."

"O imóvel está em alienação fiduciária ao Banco Daycoval e, portanto, nunca poderia ter sido oferecido como garantia de qualquer dívida, sob pena de configurar crime. Alexandre, mais uma vez, firma acordos que não pode cumprir, pois seguem em desacordo com a lei e com os princípios do Direito", finalizou a defesa.

Vale ressaltar que apresentadora viveu com o ex-marido, Alexandre Correa no imóvel durante muitos anos enquanto foram casados. A propriedade está avaliada em cerca de R$ 35 milhões.