Ana Hickmann se pronuncia após ser proibida de vender mansão de Itu

Ana Hickmann decidiu se pronunciar após ser proibida pela Justiça de vender a mansão de Itu. A apresentadora viveu com o ex-companheiro, Alexandre Correa no imóvel durante muitos anos . A propriedade está avaliada em R$ 40 milhões.





No entanto, em nota enviada à imprensa, os advogados da artista escreveram: "O imóvel de Itu foi anunciado ao mercado, principalmente, para tentar sanar as dívidas contraídas por Alexandre Bello Correa, enquanto era administrador das empresas do casal, conforme Ana Hickmann informou à justiça".





Além disso, o comunicado continua: "A decisão de indisponibilização dos bens imóveis para venda era absolutamente desnecessária, uma vez que qualquer alienação depende da concordância de credores e da assinatura de Alexandre".

Em seguida, eles acrescentaram: "Decorre de lei. Eram casados pelo regime da comunhão parcial de bens, os imóveis estão registrados e foram adquiridos durante o casamento. O pedido de Alexandre, portanto, é um tiro no pé, mera Vitória de Pirro, uma vez que sem a venda dos ativos imobiliários, o risco de perdimento do patrimônio é grande. "A defesa de Ana ainda estuda se irá recorrer".





Por fim, a nota diz: "Além disso, Ana Hickmann está surpresa com a notícia, já que na última terça-feira (19), recebeu, por meio da advogada de Alexandre Correa, a indicação de Luiz de Oliveira Neto (CRECI 95447), para trabalhar por ele a venda da casa. Tal ação demonstra a falta de seriedade dos requerimentos que Alexandre faz na justiça".