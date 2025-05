Namoro de Aline Patriarca e Diogo Almeida é confirmado após viagem a dois

Aline Patriarca e Diogo Almeida estão mesmo vivendo um novo capítulo fora do confinamento. O gshow confirmou por meio da assessoria de imprensa dos dois que os ex-BBBs estão namorando oficialmente.

A revelação veio após o casal curtir um fim de semana romântico em um chalé na região serrana do Rio de Janeiro.

“Oficialmente juntos”, cravou a equipe que cuida da imagem deles, colocando fim aos rumores sobre a reaproximação que já vinha sendo observada pelos fãs nas redes sociais.

O burburinho aumentou quando Aline apareceu no vídeo postado por Diogo, sentados de frente a uma lareira, num clima íntimo e tranquilo em meio à natureza.

Aline e Diogo tiveram uma relação marcada por altos e baixos dentro da casa mais vigiada do país. Apesar da química evidente, o romance foi interrompido antes do fim do programa. Fora do reality, no entanto, os dois se reencontraram e decidiram dar uma nova chance ao sentimento.

A ex-policial militar contou que antes de retomarem o relacionamento, eles tiveram uma conversa sincera sobre tudo o que rolou durante o reality.

“Tiveram momentos em que ele achou que eu estava manipulando situações. Depois, quando a gente conversou aqui fora, ele percebeu que tinha interpretado tudo de forma equivocada”, disse Aline ao podcast “Uma Hora de Relógio Parado com Kadu Brandão”.