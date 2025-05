Deputado leva bebê reborn ao plenário e gera polêmica

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) surpreendeu colegas na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (20) ao aparecer no plenário com um bebê reborn no colo. Em meio ao discurso, ele afirmou que brincar com as bonecas hiper-realistas “não é pecado”, mas fez um alerta: é preciso lembrar das crianças reais que estão em situação de vulnerabilidade.

Segurando a boneca, o parlamentar disse que o brinquedo não representa nenhum problema espiritual, mas ressaltou que há limites para o apego. “Brinquem com seus bonecos e bonecas, mas sem querer importunar o SUS, ou padres e pastores para ter que abençoar seus objetos de silicone”, declarou. Isidório também ironizou o nome do brinquedo, chamando de “bebê esborni”.

As bonecas reborn, feitas de silicone e com aparência extremamente realista, viraram febre no Brasil. Algumas simulações de parto e enxovais completos fazem parte do mercado desse tipo de produto, que hoje atrai tanto crianças quanto adultos. Porém, o fenômeno vem levantando questionamentos sobre os limites emocionais envolvidos na relação com esses bonecos.

Durante o pronunciamento, o deputado ainda fez um apelo social. “Peço a quem gasta com fantasias para bonecos de silicone, que visite orfanatos, abrigos de idosos ou casas de acolhimento. Vamos cuidar das crianças de carne e osso, feitas por Deus, com espírito e alma, que estão passando fome, frio e necessidade”, disse.

O tema ganhou ainda mais força depois que a deputada Rosangela Moro (União-SP) apresentou um projeto de lei propondo atendimento psicológico gratuito para pessoas que criam vínculos considerados disfuncionais com bonecas reborn. A proposta prevê acolhimento, escuta qualificada e apoio a familiares no Sistema Único de Saúde.