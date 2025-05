Camila Dias ultrapassa 1 milhão de seguidores e lança sua própria marca

A influenciadora Camila Dias, de 35 anos, vem conquistando o público nas redes sociais com uma trajetória marcada por autenticidade, disciplina e muito trabalho. Com mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram e mais de meio milhão no TikTok, a carioca se destacou sem depender de apadrinhamentos ou viralizações — provando que o crescimento orgânico ainda é possível no meio digital.

Camila estruturou sua estratégia com uma meta clara: publicar pelo menos um vídeo por dia no Reels. A constância e o comprometimento foram essenciais para alcançar a audiência que tem hoje. Seus conteúdos abordam temas como rotina, moda, beleza e também falam abertamente sobre os procedimentos estéticos que realizou, como lipoaspiração, próteses de silicone e facelift. “Ser honesta sobre isso é uma forma de respeito com meu público”, explica.

Mesmo com o sucesso nas redes, Camila ainda não atingiu seu primeiro milhão em faturamento. Isso porque reinveste grande parte dos ganhos na própria carreira, com ações como a criação de um estúdio em casa e a produção de campanhas publicitárias de alta qualidade.

Agora, ela dá um novo passo ao anunciar o lançamento de sua marca própria de cosméticos: a Cora Beauty. Com estreia prevista para este ano, o primeiro produto da linha será um perfume batizado de Gênesis, simbolizando um recomeço e carregando uma forte carga espiritual. A campanha de lançamento será gravada na Turquia, e Camila é a única sócia e investidora do projeto. O nome da marca é inspirado nas palavras “coragem” e “coração”, além de refletir sua espiritualidade pessoal — sendo também uma fusão simbólica de “Camila” com “ora”.

Autêntica, resiliente e agora empreendedora, Camila Dias reforça que seu caminho é guiado pela verdade e pela entrega. “Tudo que construí até aqui foi com propósito. E agora quero devolver ao meu público algo que vá além da tela — algo que toque, perfume e inspire”, conclui.