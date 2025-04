Ex-BBB Diogo confirma romance com Aline Patriarca

Sem a presença de Aline Patriarca, Diogo Almeida alimentou as esperanças dos “Dioline” — nome dedicado ao casal formado no Big Brother Brasil 25. O ex-participante do reality e também ator marcou presença no show realizado na última segunda-feira (28), em celebração aos 60 anos da Rede Globo.

Em entrevista, Diogo Almeida contou que, apesar dos atritos que enfrentou na companhia de Aline Patriarca, segue conhecendo a baiana fora da casa. O casal foi formado logo no início da 25ª temporada do programa.

"A gente se conheceu dentro da casa e, aqui fora, a gente segue se conhecendo. A configuração é outra, né? É completamente diferente da casa. Então, a gente segue se conhecendo", declarou. "Mas existe a possibilidade de surgir um romance desse 'se conhecer aí'?", perguntou o repórter.

Diogo, por sua vez, não descartou a possibilidade de namorar com a baiana, que abandonou o cargo de policial para seguir o sonho de se tornar famosa. "O futuro a Deus pertence. Quem está torcendo aí?", jogou no ar a pergunta.

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre as declarações do ator: "Vivam e sejam felizes, não vão agradar a todos. O que importa é serem felizes"; "Eles combinam, isso é fato. Mas ninguém merece esse macho e nem aquela sogra"; "Gente, parem de criar coisas, deixem eles serem felizes".