Jojo Todynho revela por que desistiu de adotar adolescente angolano

O dilema em torno da adoção de Francisco, um menino de origem africana, chegou ao fim. Jojo Todynho revelou, na última terça-feira (20), que desistiu do processo de adoção do adolescente. A estudante de Direito explicou que não teve coragem de tirá-lo do convívio familiar.

“[Francisco] está muito bem, graças a Deus. Não tive coragem de tirá-lo da família e achei melhor apadrinhar e ajudar no futuro dele, além da responsabilidade de mantê-lo seguro em nosso país, que está um caos. No final do ano, pretendo ir a Angola vê-lo”, escreveu Jojo.

A cantora conheceu o jovem angolano durante uma viagem ao continente africano, em 2023. Após anunciar publicamente o desejo de adotá-lo, Jojo Todynho foi alvo de críticas nas redes sociais. Na época, ela veio a público esclarecer o que motivou sua decisão.

"Fui visitar uma escola e fizemos doações de materiais didáticos para eles. O menino que veio me homenagear era o Francisco. Eu estava tão empolgada olhando para outras crianças, que não percebi que ele estava de costas para mim, lendo de frente", contou.

"Quando o professor o virou e o colocou de frente para mim, foi surreal. Olhei para ele e falei: ‘Esse menino é meu filho’. O olho dele brilhava enquanto falava comigo. Foi uma conexão diferente, sem explicação", completou a funkeira.