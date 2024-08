Jojo Todynho mostra preparativos para receber filho adotivo 

Jojo Todynho usou as redes sociais para mostrar os bastidores da preparação do quarto do filho. A cantora está no processo de adoção de uma criança angolana e compartilhou com os seguidores um novo presente que comprou para o quarto da criança.

Contudo, em seu perfil do Instagram, a artista publicou um vídeo mostrando que comprou uma "escultura de madeira" em formato de jogador de futebol, com o nome do menino. Além disso, também comprou um utensílio para pendurar medalhas.

No entanto, Jojo declarou: “Coração de mãe não aguenta, né? Apareceu isso aqui para mim no Instagram. Dá para você personalizar com o nome e fiquei com medo de ser golpe, mas chegou tudo certinho. Muito lindo, tô apaixonada".

Além disso, a cantora disse: "Vou deixar guardadinho lá no quartinho dele. Tudo arrumadinho. Coisa linda. Deixar guardadinho, porque em breve meu negão estará aí. Estou apaixonada, gente. O coração da mãe fica como?!"

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Muita felicidade pela chegada desse filho". "O importante é adotar, não importa de qual país veio a criança. Ela tá fazendo muito bem". "Não importa de onde seja a criança, adoção é uma atitude de amor".

????FAMOSOS: Jojo Todynho mostra presente que comprou para o filho angolano.



Jojo compartilhou um dos presentes que comprou para o quarto da criança. Respondendo um dos seguidores, a cantora falou sobre o processo de adoção e confirmou que já está na fase final. pic.twitter.com/ASgX38L7Zw — CHOQUEI (@choquei) August 2, 2024