Justin Bieber é cancelado após expor briga com Hailey Bieber - (crédito: Redes Sociais)

Justin Bieber usou as redes sociais nesta terça-feira (20/5) para fazer um desabafo sincero sobre o relacionamento com Hailey Bieber. Em meio aos boatos de crise no casamento, o cantor relembrou uma briga antiga e pediu desculpas públicas por uma fala que considera cruel e injusta.

Segundo Justin, a lembrança veio à tona após uma nova conquista profissional da esposa, que o deixou orgulhoso. Em meio à reflexão, ele contou que, durante uma discussão no passado, disse que Hailey "nunca estaria na capa de uma revista importante".

Ao ver o sucesso atual da modelo, o cantor se arrependeu profundamente da atitude. “Fui cruel. Disse isso só porque me senti desrespeitado e quis revidar”, escreveu Bieber, que publicou fotos da esposa como forma de se redimir.

Ele também aproveitou o momento para falar sobre maturidade emocional e o quanto tem aprendido a lidar com os sentimentos com mais empatia.

O artista afirmou que brigas não valem a pena quando se trata de quem amamos, e que crescer é entender que o orgulho só atrasa a paz no relacionamento. Por fim, se declarou para Hailey com um pedido direto: “Você já sabe disso, mas me perdoa por ter dito aquilo… porque, claramente, eu estava completamente enganado.”